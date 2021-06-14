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Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 июня
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 июня

Татьяна Плотникова

Город

В понедельник, 14 июня, столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 23–25 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 20 до 25 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 60 процентов. Кислородный режим — благоприятный, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на неделе с 14 по 20 июня в Москве ожидается теплая погода с температурой от 20 до 26 градусов, а к выходным температура воздуха может достичь отметки в 31 градус.

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