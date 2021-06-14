Гинцбург назвал две причины роста заболеваемости COVID-19 в России

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Рост числа людей, заболевших коронавирусом в России и, в частности, в Москве, вызван летними поездками и пренебрежительным отношением к профилактике. Об этом в понедельник, 14 июня, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Сейчас идет летнее время и обмен транспортными потоками между Москвой и регионами, повышенная мобильность граждан. Поэтому в связи с увеличением летних перемещений и с пренебрежением защитными мерами, которое мы наблюдаем, естественно, и происходит подъем заболеваемости, — подчеркнул ученый.

Александр Гинцбург добавил, что влияют на уровень заболеваемости и темпы вакцинации. Многие все еще откладывают прививку от коронавируса в связи с чем в стране еще не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, пишет ТАСС.

Ранее Минобрнауки РФ порекомендовало вузам Москвы перейти на удаленку.

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