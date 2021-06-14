«Разрушительного характера нет»: экономист оценил вступившие в силу санкции США

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Российская финансовая система имеет все возможности, чтобы обходиться без вложений нерезидентов в государственный долг, так как в большинстве своем используются другие источники финансирования. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Санкции Соединенных Штатов Америки против российского госдолга вступили в силу 14 июня. Документ подписал американский президент Джо Байден еще в середине апреля. Таким образом, финансовые организации США не имеют права напрямую покупать первичные облигации Министерства финансов, Центрального Банка и Фонда национального благосостояния России.

По средам проводятся торги по размещению облигаций федерального займа. Теперь, с 16 июня, российский Минфин будет размещать лишь новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ). По данным ведомства, на аукционах будут доступны три выпуска облигаций с постоянным купонным доходом. Объем каждого составит 500 миллиардов рублей. В скором времени министерство предъявит иные типы ОФЗ с разными сроками погашения, отмечает «Экономика сегодня».

— Вступившие в силу ограничения не несут разрушительного воздействия на экономику страны, — подчеркнул Михаил Беляев.

При этом он добавил, что они, конечно, доставляют некоторые осложнения на финансовом рынке, однако подобные проблемы не в первый и не в последний раз случаются.

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