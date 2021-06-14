«Долго было больно»: Бородина рассказала о непростых отношениях с отцом

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина посвятила очередную публикацию в Instagram-аккаунте отношениям со своим отцом. Она призналась, что сохранила обиду на родителя даже после его смерти и в настоящее время разбирает эту проблему с психологом.

По словам звезды, она всегда мечтала о заботливом и любящем отце, однако с ее папой отношения не были гладкими.

— Когда я похоронила папу, я была уверена, что все обиды у меня прошли, но это не так… Той маленькой девочке внутри меня, еще очень долго было больно, — написала Бородина.

По ее словам, с 17-летнего возраста она пыталась компенсировать недостаток родительской любви.

— Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной, — отметила знаменитость.

Она рассказала, что во время работы с психологами пришла к пониманию необходимости простить папу и отпустить, «чтобы освободить себя от этой тяжести и расчистить себе путь».

Ранее Ксения Бородина рассказала, что не готова обсуждать проблемы в семье.

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