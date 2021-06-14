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Более пяти тысяч росгвардейцев стали донорами крови в пандемию
Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

Более пяти тысяч росгвардейцев стали донорами крови в пандемию

Анастасия Колоскова

Общество

Более пяти тысяч сотрудников Росгвардии Центрального округа сдали кровь в рамках ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу», которая стартовала в апреле 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

За это время росгвардейцы сдали более двух тысяч литров крови, уточняется в сообщении.

Сотрудники ведомства с готовностью отзываются на просьбы врачей сдать кровь для остро нуждающихся в ней пациентов.

Так, капитан полиции Оксана Нечаева сдала компоненты крови для новорожденной девочки, появившейся на свет с тяжелым врожденным заболеванием, по просьбе врачей Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

Донорская кровь троих сотрудников столичного ОМОН помогла спасти жизнь новорожденному малышу с пороком сердца. После нескольких операций маленький пациент получил возможность жить полноценной жизнью.

Среди сотрудников и военнослужащих Росгвардии есть и те, кто носит звание Почетных доноров России. Так, майор полиции Дмитрий Курбатов регулярно сдает кровь на протяжении более 20 лет. Последние 5 лет он стал донором тромбоцитов, а во время пандемии сдает антиковидную плазму.

Курский ефрейтор Павел Яковлев является донором крови и плазмы около 10 лет. За это время он сдал кровь более 60 раз, пополнив банк донорской крови на 33 литра.

Донорская акция «От сердца к сердцу» стартовала в Подмосковье в апреле 2020 года на фоне резкого снижения числа доноров из-за пандемии коронавируса. Вначале акция прошла во всех городах ЦФО, а затем в других регионах страны.

Ранее врачи рассказали, как донорская кровь спасла жизни тяжелых пациентов.

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