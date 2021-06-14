«Смешно»: Протасевич прокомментировал информацию о том, что его якобы избивал Лукашенко

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Главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан в результате инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, назвал сообщения в Сети о том, что его якобы избивал лично президент республики Александр Лукашенко, смешными. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 14 июня.

— Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно, — заявил Протасевич на вопрос журналиста, является ли достоверной информация, распространенная в интернете, что «в СИЗО его избивал Александр Лукашенко» на пресс-конференции в Минске, организованной МИД Белоруссии по ситуации с Ryanair.

Напомним, самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Европарламент призвал расследовать возможную роль России в инциденте с рейсом Ryanair. В резолюции сообщалось, что любой россиянин, прямо или косвенно связанный с этой ситуацией, должен попасть под санкции Евросоюза.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске являются спекуляциями.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб рассказал, что у Великобритании отсутствуют доказательства причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске.

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