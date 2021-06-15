Захарова ответила на призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран

Фото: МИД РФ

Западным государствам следует определиться с политикой в отношении России, чтобы затем не удивляться включению в список недружественных стран. Об этом в понедельник, 14 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Комментируя призыв НАТО исключить из данного списка США и Чехию, Захарова предложила Западу прекратить вводить антироссийские санкции под надуманными предлогами или перестать удивляться появлению в списках недружественных стран.

Представитель МИД также задалась вопросом, означает ли призыв НАТО к корректировке списка недружественных стран изъявление желания дружить.

— Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными. И это несмотря на наше «безответственное и опасное», с их непоколебимой точки зрения, поведение? — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, 14 мая правительство России утвердило список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.

Мария Захарова перечислила обязательные условия для того, чтобы избежать попадания в список недружественных стран. Она также подчеркнула, что список недружественных стран является ответной мерой на определенные действия государств, а не политическим инструментом.

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