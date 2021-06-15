Крупный пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы
Россия, Москва, улица Удальцова, 89к1 Карта всех событий
На западе Москвы произошло возгорание бытовок, рядом с которыми хранятся легковоспламеняющиеся жидкости. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел рядом с домом № 89 на улице Удальцова. Площадь возгорания оценивается в 40 квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.
Ранее «ВМ» писала о пожаре в поселке Кокошкино в Новомосковском административном округе. Тогда в результате происшествия погибли два человека.
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