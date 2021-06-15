Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Крупный пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Крупный пожар произошел на стройплощадке на западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Удальцова, 89к1 Карта всех событий

На западе Москвы произошло возгорание бытовок, рядом с которыми хранятся легковоспламеняющиеся жидкости. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел рядом с домом № 89 на улице Удальцова. Площадь возгорания оценивается в 40 квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

Ранее «ВМ» писала о пожаре в поселке Кокошкино в Новомосковском административном округе. Тогда в результате происшествия погибли два человека.

Читайте также: Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске

пожарвозгораниеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте