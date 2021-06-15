Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске

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Основная причина взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске — несоблюдение мер безопасности, а также отсутствие контроля со стороны руководства предприятия. Об этом во вторник, 15 июня, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, окончательные выводы о причинах случившегося еще предстоит сделать следователям. Однако глава региона полагает, что они кроются в «безответственности» руководителей заправочной станции.

— Потому что основная причина — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей, — сказал Травников.

В связи с этим губернатор поручил провести быстро и «с минимальными проблемами для добросовестного бизнеса» проверки всех АЗС на территории Новосибирска. На основании этих проверок должны быть сделаны соответствующие выводы, передает РИА Новости.

Также Травников поручил рассмотреть обоснованность размещения автозаправочных станций внутри жилых кварталов.

—Потому что на самом деле вчера (14 июня — прим. «ВМ») жителям этого района и всем нам просто повезло – и ветер дул в нужную сторону, и цистерны взорвавшиеся летели не в сторону многоквартирных домов, а в другую сторону, — отметил глава региона.

Напомним, днем 14 июня на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась автозаправочная станция, где стали взрываться резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газовоза, который не заземлили при сливе газа. Площадь пожара составила 1,5 тысяч квадратный метров. Его удалось потушить вечером того же дня.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным регионального Минздрава, всего в результате инцидента пострадали 33 человека. На данный момент в больнице находится 17 человек. Из них семь – в стабильно тяжелом состоянии.

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