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Злоумышленница украла брендовые часы, подменив их на подделку. Видео
Фото: pixabay.com

Злоумышленница украла брендовые часы, подменив их на подделку. Видео

Михаил Алимов

Происшествия
Россия, Москва, Пятницкая улица Карта всех событий

Злоумышленница украла брендовые часы у продавца, подменив их на подделку. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в одном из кафе на Пятницкой улице. Мужчина разместил объявление в Сети о продаже дорогостоящих часов. Вскоре с продавцом связалась незнакомка. Она заявила, что хотела бы встретиться, чтобы приобрести часы. Мужчина предложил пересечься в кафе.

Встретившись, женщина взяла в руки часы и несколько раз убирала их под стол, якобы чтобы лучше рассмотреть. Через пару минут злоумышленница заявила, что забыла деньги в машине и ей даже нечем заплатить за кофе. Женщина попросила продавца подождать ее, пока она сбегает в машину за деньгами. Однако мужчина ее так и не дождался.

Видео: МВД

Позже он обнаружил, что вместо дорогих часов у него в коробке лежит подделка. Поняв, что произошло, мужчина обратился в полицию.

По горячим следам силовикам удалось задержать злоумышленницу в Батайском проезде. Ей оказалась 29-летняя приезжая. Она успела перепродать часы. Материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей.

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