Первую часть веломаршрута «Зеленое кольцо» начали создавать в Москве

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Россия, Москва, Полесский проезд Карта всех событий

Первый веломаршрут от станции Московского центрального диаметра (МЦД) Щукинская до станции Московского центрального кольца (МЦК) Коптево создают в столице. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Велополоса уже появилась в 3-м Михайловском переулке, а в Полесском проезде организовали велосипедную зону. Велосипедисты здесь смогут двигаться по всей ширине проезжей части со скоростью до 20 километров в час.

Отрезок станет первой частью велосипедного маршрута «Зеленое кольцо», который проложат через все парки и лесопарки города, отметили в ведомстве.

Ранее сотрудник московского велопатруля рассказал о работе с нарушителями.

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