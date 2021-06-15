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Двоих российских туристов ранили во время перестрелки в Абхазии. Об этом во вторник, 15 июня, сообщило посольство России в республике.

По сообщению ведомства, инцидент произошел в Пицунде. В настоящее время раненых вывезли в Сочи.

— Это были отдыхающие. Их отвезли в больницу. Сначала в Гагрскую, затем вывезли в Сочи. Консульство и представительство МВД России в Абхазии держат этот вопрос на контроле, — говорится в сообщении.

В свою очередь в МВД Абхазии сообщили, что стрельба произошла в ресторане «Апсны». В ведомстве заявили, что виновник происшествия уже задержан. Им оказался местный житель, ранее находившийся под следствием за незаконное ношение оружия, передает РИА Новости.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил

Ранее «Вечерняя Москва» писала о стрельбе в американском штате Огайо. Тогда в результате происшествия три человека погибли, а четверо получили ранения.

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