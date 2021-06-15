Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в столице выросло на 80 процентов. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив коронавирусный стационар в Городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова.
Глава города уточнил, что, по последним данным, возросло и число госпитализаций тяжелобольных пациентов — на 70 процентов.
— За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80 процентов, и на 70 процентов увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. Люди начали расслабляться, считают, что все уже прошло, — подчеркнул Собянин.
Он добавил, что подъем заболеваемости практически достиг декабрьского пика, пишет РИА Новости.
Собянин призвал москвичей во время нерабочих дней максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости.
Ранее было принято решение о продлении длинных выходных в столице до конца недели. Отдыхать будут в первую очередь офисные работники. Решение не распространяется на оборонные предприятия и те учреждения, которые «имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры».
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