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Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Юлия Павлушова

Город

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в столице выросло на 80 процентов. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив коронавирусный стационар в Городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова.

Глава города уточнил, что, по последним данным, возросло и число госпитализаций тяжелобольных пациентов — на 70 процентов.

— За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80 процентов, и на 70 процентов увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. Люди начали расслабляться, считают, что все уже прошло, — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что подъем заболеваемости практически достиг декабрьского пика, пишет РИА Новости.

Собянин призвал москвичей во время нерабочих дней максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости.

Ранее было принято решение о продлении длинных выходных в столице до конца недели. Отдыхать будут в первую очередь офисные работники. Решение не распространяется на оборонные предприятия и те учреждения, которые «имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры».

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