Массовые мероприятия отменили в Подмосковье до 15 июля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Все массовые мероприятия на территории Московской области отменены до 15 июля. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с министрами и главами округов.

— Парки у нас работают, экономика работает, вместе с тем соблюдение мер безопасности критически важно, — подчеркнул глава региона.

По словам Воробьева, отменить проведение массовых мероприятий было решено из-за осложнения эпидемической обстановки в области, пишет РИА Новости.

Ранее было принято решение о продлении длинных выходных в Москве до конца недели. Отдыхать будут в первую очередь офисные работники. Решение не распространяется на оборонные предприятия и те учреждения, которые «имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве