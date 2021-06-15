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Массовые мероприятия отменили в Подмосковье до 15 июля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Массовые мероприятия отменили в Подмосковье до 15 июля

Юлия Павлушова

Общество

Все массовые мероприятия на территории Московской области отменены до 15 июля. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с министрами и главами округов.

— Парки у нас работают, экономика работает, вместе с тем соблюдение мер безопасности критически важно, — подчеркнул глава региона.

По словам Воробьева, отменить проведение массовых мероприятий было решено из-за осложнения эпидемической обстановки в области, пишет РИА Новости.

Ранее было принято решение о продлении длинных выходных в Москве до конца недели. Отдыхать будут в первую очередь офисные работники. Решение не распространяется на оборонные предприятия и те учреждения, которые «имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры».

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