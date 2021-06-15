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Светлану Тихановскую исключили из базы данных розыска МВД России
Фото: Youtube / BBC News — Русская служба

Светлану Тихановскую исключили из базы данных розыска МВД России

Илья Ашуров

Политика

МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска. Об этом во вторник, 15 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Тихановская была объявлена в розыск на территории России в октябре 2020 года. Поводом к этому стало уголовное дело, заведенное в Белоруссии. На вопрос о причине исключения из российской разыскной базы в МВД ответили, что за этой информацией следует обращаться в белорусские правоохранительные органы, передает ТАСС.

Ранее журналист Роман Протасевич заявил, что говорил с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской о существовании людей, готовых на силовую смену власти в Белоруссии. Он сообщил, что должен был стать связным между заговорщиками и штабом Тихановской. Журналист добавил, что участвовал в первой zoom-конференции заговорщиков, которые планировали силой захватить власть в республике.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

КГБ республики 11 февраля заявил, что ситуация с митингами в стране стабилизировалась, их проявления почти сошли на нет.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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