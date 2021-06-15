Движение трамваев на Авиационной улице восстановили
Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий
Движение трамваев, которые задерживались на северо-западе столицы, восстановили. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
По техническим причинам на Авиационной улице задержались маршруты № 15, 28, 30, 31. Неудобства устранили.
— Восстановлено движение трамваев по Авиационной улице, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что трамвайный маршрут на востоке Москвы изменят с 15 июня.
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