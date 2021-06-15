Меры безопасности усилят в московском транспорте из-за COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главный санитарный врач столицы Елена Игнатова выпустила предписание, которое обязаны соблюдать пассажиры общественного транспорта в период распространения коронавируса. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, в наземном транспорте и метро усилят контроль за соблюдением масочного режима. Все пассажиры, а также водители, должны носить маски и перчатки во время поездок, соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, будет усилена ежедневная дезинфекция в автобусах, маршрутных такси и вагонах метро. Машинисты и водители будут каждые 15 дней сдавать тесты на COVID-19 и проходить контроль здоровья перед сменами.

— Сейчас лучше поберечься — пожалуйста, не ездите по городу без крайней необходимости и обязательно носите маску и перчатки в пути, — отметили в Дептрансе.

Ранее было принято решение о продлении длинных выходных в столице до конца недели. Отдыхать будут в первую очередь офисные работники. Решение не распространяется на оборонные предприятия и те учреждения, которые «имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры».

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