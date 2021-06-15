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Аналитик посоветовал запастись иностранной валютой на фоне максимума курса рубля
Фото: Пресс-служба Госдумы

Аналитик посоветовал запастись иностранной валютой на фоне максимума курса рубля

Елена Фролова

Экономика

Текущие курсы доллара и евро можно считать подарком для россиян, если речь идет о долгосрочных накоплениях. Такого мнения придерживается старший аналитик одной из крупнейших экономических компаний Александр Розман.

Он уточнил, что каждый сам для себя должен принимать решение о покупке иностранной валюты. Если говорить о краткосрочных конвертациях (например, отпуск или другие подобные цели), то сумму можно разделить на две половины. Тогда на первую можно купить сразу валюту, а на вторую — сделать это перед тем днем, когда данные средства планируется потратить. В результате, по словам эксперта, выйдет средняя цена покупки за этот период.

Если речь идет о долгосрочных инвестициях, то сейчас наступил отличный момент для того, чтобы запастись иностранными купюрами.

— Есть вероятность, что текущие курсовые уровни для рубля станут максимумами, а от них пойдет тренд на ослабление в течение следующих двух кварталов, — пояснил Александр Розман.

Он также добавил, что основной целью данного тренда могут стать отметки в 14–15 рублей за доллар и 89–90 рублей за евро, передает News.ru. Дальше нужно следить за итогами встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Джо Байдена. Если санкционное давление в отношении Российской Федерации продолжится, то инвесторы будут ожидать снижения рубля до 78–79 единиц по отношению к американской валюте и 92–93 — к евро.

Тем временем, по состоянию на 11:30 утренних торгов 15 июня, индекс столичной биржи снизился на 0,26 процента — до 3850,22 пункта. В свою очередь индекс РТС упал на 0,03 процента — до значения 1686,83.

Днем ранее, 14-го числа текущего месяца, индекс Мосбиржи поднялся на 0,49 процента, добравшись до 3860,18 пункта, а значения индекса РТС подросли на 0,52 процента и составили 1687,37 пункта. Инвесторы пристально следят за макроэкономическими данными.

Восходящую тенденцию роста продолжают вести российские фондовые индексы. Зарубежные инвесторы проявляют интерес к активам развивающихся рынков. Также отступают геополитические риски в отношении Российской Федерации накануне встречи глав Кремля и Белого дома, отмечает «Экономика сегодня».

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