Глава МВД Абхазии отстранил ряд сотрудников после стрельбы в Пицунде

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Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар отстранил от работы ряд сотрудников оперативных и дорожно-патрульных служб (ДПС) после нападения на российских туристов в Пицунде. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Абхазии.

Во вторник, 15 июня, стало известно, что двоих российских туристов ранили во время перестрелки в Пицунде в Абхазии. Виновником происшествия оказался местный житель, ранее находившийся под следствием за незаконное ношение оружия. В настоящее время он взят под стражу. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Дбар после инцидента провел оперативное совещание с руководителями МВД страны и других ведомств, которые могли быть связаны с нападением. Министр отстранил от обязанностей ряд сотрудников ДПС и оперслужб. Кроме того, он потребовал усилить обеспечение мер безопасности в районе.

При этом руководство санатория, где произошел инцидент, призвало «не накалять обстановку».

— Необходимо время, чтобы тщательно разобраться в произошедшем. Руководство санатория также планирует усилить меры безопасности на территории санатория ввиду наступающего высокого сезона, — добавили в пансионате.

В санатории подчеркнули, что главной целью считают обеспечение качественного отдыха гостей, пишет ТАСС.