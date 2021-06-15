«Не надо провоцировать»: врач объяснил, кому нужны таблетки от аллергии при вакцинации

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Прием антигистаминных препаратов перед вакцинацией против коронавируса не приведет к тяжелым последствиям для организма. Но людям, которые не страдают от аллергии, принимать без надобности подобные лекарства нельзя. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что перед вакцинацией не нужно принимать препараты от аллергии. Они не только не окажут какого-либо положительного эффекта, но могут навредить, отрицательно повлияв на иммунный ответ организма, подчеркнули в ведомстве. Необходимость в антигистаминных препаратах есть лишь у принимающих их на постоянной основе по медицинским показаниям.

— Последствий никаких. Те антигистаминные, которые без рецепта в аптеках продаются, — совершенно безопасны. Большая часть их продается без рецепта. Что касается влияния на саму прививку, то они никакого эффекта не оказывают. Не угнетают иммунную систему. Но если брать антигистаминные первого поколения... Тот же самый хлоропирамин — он немного седативный. Человек будет меньше волноваться, поспит побольше, — сказал врач.

Он отметил, что пациентам, которые никогда не страдали от аллергии, принимать антигистаминные препараты перед вакцинацией не нужно. Однако тем людям, которые все же имеют на что-то аллергию, даже если до вакцинации она не проявлялась, рекомендуется принимать антигистаминные препараты за несколько дней до и в течение нескольких дней после прививки.

— Поскольку прививка запускает определенный иммунологический процесс в организме, рекомендуется начать курс приема противоаллергических препаратов за несколько дней до планируемой прививки и продолжать его в течение нескольких дней после прививки, когда все нежелательные эффекты от вакцинации исчезают, — сказал врач.

По его словам, нежелательные эффекты от прививки несут «провоспалительный характер, могут обострить имеющиеся заболевания». Поэтому провоцировать в организме воспаление, не связанное с аллергией, не нужно.

— Всем подряд принимать не стоит. Но если были аллергические реакции или люди страдают сейчас от аллергии, то рекомендуется принимать антигистамины, — добавил Болибок.

Врач особо подчеркнул, что вакцинация не требует никаких изменений в приеме тех препаратов, которые люди уже принимают по назначению лечащих врачей. Также Болибок добавил, что никакое хроническое заболевание не является противопоказанием к вакцинации, если человек находится в стабильном состоянии.

— Например, диабетикам в первую очередь нужно прививаться, — отметил врач.