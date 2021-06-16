«Образец пошлости»: Соловьев высказался о Бузовой из-за конфликта с Губерниевым

Фото: Youtube / Соловьёв LIVE

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал певицу Ольгу Бузову из-за ее конфликта со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Он резко высказался в адрес экс-участницы «Дома-2». Соловьев назвал артистку «образцом пошлости» и сказал, что она сама должна извиняться, стоя на коленях.

— У Бузовой какая-то мания величия! Она считает, что все у нее должны просить прощения. Не она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение, а у нее! Вот этот образец пошлости, за «Дом-2», за всю мерзость, за всю гадость! Нет, я ее защищал, потому что на сцене МХАТа уже ничего не исправить. Но она требует, чтобы Губерниев у нее просил прощения. Да это ты должна вымаливать прощение! Вот тебе 35 лет — еще 35 должна молить прощение! — заявил журналист во время прямого эфира своего шоу на YouTube-канале.

Напомним, Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после вопроса спортивного комментатора Губерниева, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне.