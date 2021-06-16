Путин переговорил с президентом Швейцарии перед встречей с Байденом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин переговорил с президентом Швейцарии Ги Пармеленом перед встречей с президентом США Джо Байденом.

Российский лидер прибыл на виллу Ла Гранж первым. Он поприветствовал рукопожатием швейцарского коллегу, который встретил его перед главным входом, и переговорил с ним.

Коллеги обменялись несколькими фразами и сделали совместное фото. После этого главы государств зашли внутрь виллы, где состоятся переговоры России и США.

На виллу в Женеве также прибыл президент США Джо Байден, пишет РИА Новости.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.