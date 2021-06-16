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Койки для лечения пациентов с COVID-19 могут закончиться в Москве через две-три недели
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Койки для лечения пациентов с COVID-19 могут закончиться в Москве через две-три недели

Иван Юминов

Город

Койки для лечения пациентов с коронавирусом в столице могут закончиться через две-три недели. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 16 июня.

— В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции. Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания, — рассказала заммэра.

При условии сохранения нынешних темпов, мест в больницах не останется уже через две-три недели, приводит слова Раковой РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.

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