«Позитивный признак»: политолог дал первую оценку переговоров Путина и Байдена в узком составе

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

В швейцарской Женеве завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена в узком составе. Судя по имеющимся кадрам со встречи, все идет хорошо, считает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

— Переговоры шли два часа в узком составе. Это уже признак того, что было о чем поговорить. Причем, безусловно, позитивный. Выйдя с переговоров — то, что мы увидели по видеоряду, — президенты были довольны случившимся, — отметил эксперт в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Саммит двух лидеров проходит в эти минуты на вилле Ла Гранж. На встрече в узком составе президентов сопровождали главы внешнеполитических ведомств — министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Теперь стороны общаются в расширенном составе — с участием представителей двух администраций, ответственных за принятие важных решений. Саммит продлится до вечера по московскому времени.