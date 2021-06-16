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«Позитивный признак»: политолог дал первую оценку переговоров Путина и Байдена в узком составе
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

«Позитивный признак»: политолог дал первую оценку переговоров Путина и Байдена в узком составе

Руслан Давлетшин

Политика

В швейцарской Женеве завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена в узком составе. Судя по имеющимся кадрам со встречи, все идет хорошо, считает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

— Переговоры шли два часа в узком составе. Это уже признак того, что было о чем поговорить. Причем, безусловно, позитивный. Выйдя с переговоров — то, что мы увидели по видеоряду, — президенты были довольны случившимся, — отметил эксперт в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Саммит двух лидеров проходит в эти минуты на вилле Ла Гранж. На встрече в узком составе президентов сопровождали главы внешнеполитических ведомств — министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Теперь стороны общаются в расширенном составе — с участием представителей двух администраций, ответственных за принятие важных решений. Саммит продлится до вечера по московскому времени.

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