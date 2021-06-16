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Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена после слов про «убийцу»
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена после слов про «убийцу»

Анастасия Волоснова

Политика

Президента России Владимира Путина устроили объяснения президента США Джо Байдена после резких высказываний в адрес российского лидера. С соответствующим заявлением Путин выступил в среду, 16 июня, на пресс-конференции после встречи с американским президентом в Женеве.

Президент РФ напомнил, что Байден объяснился с ним во время телефонных переговоров.

— По поводу резких заявлений: ну что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили. Он предложил встретиться — это же его инициатива. Мы встретились, — приводит РИА Новости слова Путина.

В марте 2021 года стало известно о резких высказываниях Байдена в адрес Владимира Путина, в том числе касаемо обвинений в предполагаемом вмешательстве России в процесс последних выборов президента США. В частности, Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей».

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

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