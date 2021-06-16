Путин и Байден договорились совместно работать в отношении Ирана

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились совместно работать в отношении Ирана на встрече в среду, 16 июня, в Женеве. Об этом рассказал американский лидер после переговоров.

Он отметил, что оба государства заинтересованы в том, чтобы не дать Ирану возможности получить ядерное оружие.

— В интересах как России, так и США гарантировать, что Иран не получит ядерного оружия. Мы договорились работать вместе, так как это так же интересно России, как и нам, — приводит РИА Новости слова Байдена.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.