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«Надо прибавить в атаке»: эксперты оценили итоги матча Россия — Финляндия
Фото: Pixabay

«Надо прибавить в атаке»: эксперты оценили итоги матча Россия — Финляндия

Елена Фролова

Спорт

Сборная России обыграла Финляндию в матче чемпионата Европы, так как мастерство и класс российских футболистов выше. Такого мнения придерживается экс-игрок «Спартака» и российской сборной Александр Мостовой.

Напомним, встреча российских и финских футболистов состоялась 16 июня. Она завершилась счетом 1:0 в пользу России. Отличился полузащитник нашей команды Алексей Миранчук, забивший гол на 45-й минуте.

При этом Александр Мостовой отметил, что сборная Финляндии не самая слабая команда. Но и россиян нельзя назвать сильными спортсменами. Об этом говорит игра, которую они провели с Бельгией 11 июня, утверждает эксперт. Он также добавил, что российские футболисты должны были обыграть соперников из Финляндии, потому что профессионализм некоторых наших спортсменов выше.

— Все сложилось удачно. Гол, который забил Миранчук, подтверждает некоторое превосходство в мастерстве наших ребят, — подчеркнул Александр Мостовой.

Он также считает, что мяч в воротах соперников от Алексея Миранчука является результатом индивидуальных действий, а не какой бы то ни было комбинации, отмечает телеканал 360.

Тем временем, экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин рассказал, что доволен результатом данного важного поединка. При этом он добавил, что дальнейшая судьба нашей команды будет зависеть от встречи с датчанами.

— Радует, что наши спортсмены смогли собраться после матча с Бельгией и победили. Футболисты сделали подарок всем болельщикам, а себе немного упростили задачу по выходу из группы, — объяснил Дмитрий Булыкин.

Однако следующий матч является не менее важным для россиян. По мнению эксперта, ничьей будет достаточно, но российские футболисты должны прибавить свои усилия в атаке, нападающие нужно забить больше голов. В таком случае у них получится выйти из группы, отмечает ИА «НСН».

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