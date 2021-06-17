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Первый случай заболевания «зеленой плесенью» выявили в Индии
Фото: pixabay.com

Первый случай заболевания «зеленой плесенью» выявили в Индии

Полина Долганова

В мире

Первый случай нового грибкового заболевания — «зеленой плесени» — выявили в штате Мадхья-Прадеш в Индии. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщил доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.

— У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны, — цитирует доктора издание Times of India.

Новое заболевание было выявлено у 34-летнего пациента. Он поступил в медицинское учреждение с COVID-19 с серьезным поражением легких.

Напомним, в мае 2021 года индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, которое известно как «черная плесень». Глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао сообщил, что все государственные и частные больницы должны следовать рекомендациям по выявлению, диагностике и лечению грибкового заболевания. Также медучреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных или подтвержденных случаях мукормикоза в департамент.

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