Жители более 50 домов переселяются по программе реновации в ЗАО Москвы

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Жители более чем 50 домов переселяются по программе реновации в Западном административном округе столицы. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в настоящее время жители 53 домов в ЗАО получили новые квартиры или находятся в стадии переезда. Новое жилье в округе уже получили более 2 тысяч семей.

Левкин напомнил, что программа реновации реализуется в пяти столичных районах Западного округа: Можайском, Очаково-Матвеевском, Проспекте Вернадского, Фили-Давыдково и Филевский парк.

Так, на территории ЗАО под заселение передано 14 новостроек. Кроме того, 11 старых домов были демонтированы.

В программу реновации по округу включено 559 домов, общей площадью квартир на более чем 1,6 миллиона квадратных метров.