Прокуратура Москвы проведет проверку после пожара на складе пиротехники в «Лужниках»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4 Карта всех событий

Прокуратура Москвы поручила провести проверку по факта пожара, который произошел на складе пиротехники в районе Лужнецкой набережной.

— В ходе прокурорской проверки будут уставлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что результаты проверки поставлены на контроль.

Возгорание произошло на одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения пожара привлекли авиацию. На место вылетели два пожарных вертолета Московского авиационного центра.