Пожар на складе на Лужнецкой набережной локализовали на 500 «квадратах»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар на складе пиротехники, который произошел на Лужнецкой набережной, локализовали на площади 500 «квадратов» в 19:15. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил источник «ВМ» в экстренных службах.

Видео: Вечерняя Москва

К ликвидации пожара в складском помещении привлекли 135 специалистов РСЧС и 30 единиц техники, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице. По данным на 19:25, ранг пожара понизили до первого.

По оценке экспертов, число загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму.

Напомним, в субботу, 19 июня, возгорание произошло на одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4. Очевидцы слышали звуки взрывов на месте происшествия. Теперь они прекратились, отметил источник «ВМ».

Для тушения пожара привлекли авиацию. На место вылетели два пожарных вертолета Московского авиационного центра, а также выдвинулся катер «Полковник Чернышев».