Трое пожарных и сотрудник склада пострадали при возгорании на Лужнецкой набережной

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4 Карта всех событий

Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре на Лужнецкой набережной. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, — подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, пострадавший вдохнул пары дыма. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Петр Бирюков возглавил штаб по тушению пожара на Лужнецкой набережной по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, отметили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

На загоревшемся складе находилось 15 тонн пиротехники, пишет ТАСС.

Напомним, в субботу, 19 июня, возгорание произошло на одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4. Очевидцы слышали звуки взрывов на месте происшествия.

Для тушения пожара привлекли авиацию. На место вылетели два пожарных вертолета Московского авиационного центра, а также выдвинулся катер «Полковник Чернышев». Ранг пожара был повышен до третьего уровня.