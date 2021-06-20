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Диетолог назвал продукт, с которым опасно сочетать кофе
Фото: Pexels

Диетолог назвал продукт, с которым опасно сочетать кофе

Юлия Курганова

Общество

Диетолог Павел Исанбаев рассказал, что очень вредно сочетать кофе со сладостями.

— Кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению микроэлементов, витаминов из пищи. Таким образом, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи, — сообщил он.

Специалист отметил, что кофе часто пьют с с сахаром или десертом, но сладкое с этим напитком не сочетается. Кофе временно повышает уровень глюкозы в крови, в норме это приводит к тому, что организм должен глюкозу потратить, и человек ощущает прилив сил и бодрости. Потом действие кофеина заканчивается, и возвращается «нормальное» состояние.

А если пить кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Поэтому может возникнуть гипогликемия. Она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный пот и сонливость, передает РИА Новости.

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