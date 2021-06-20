Посол России в США Антонов высказался по поводу новых санкций

Фото: Пресс-служба Госдумы

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что введение новых санкций — это не тот сигнал, которого ожидали после саммита в Женеве. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, 20 июня, после своего прилета в США.

Посол заявил, что необходимо «восстанавливать подорванные диалоговые механизмы».

— Я думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить отношения между странами невозможно, — отметил он.

По его словам, путь санкций — это не тот путь, который приведет к положительному результату. Также он добавил, что в отношениях России с США следует основываться не на словах американской стороны, а на делах, сообщает ТАСС.

— Еще в Женеве, в отличие от многих моих коллег, я очень аккуратно высказался в отношении итогов саммита, сказал, что я в большей степени верю делам, а не словам. Я сказал, что давайте подождем, как на деле будут действовать наши американские коллеги. То, что вы сказали (о введении новых санкций - прим. «ВМ»), - есть ощущение, что я это где-то уже видел, что мы это проходили, — заявил Антонов.

Напомним, что в апреле, после обострения российско-американских отношений, посол России покинул США для консультации, а в следующем месяце Джон Салливан, американский представитель дипломатической миссии, также вернулся на родину. 19 июня он заявил, что собирается вернуться в Россию.