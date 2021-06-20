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Самолет с послом России приземлился в аэропорту Нью-Йорка в США

Михаил Алимов

Политика
Самолет с послом России приземлился в аэропорту Нью-Йорка в США
Фото: Пресс-служба Совфеда

Рейс SU100, на котором посол РФ в США Анатолий Антонов вылетел из Москвы, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK). Он сел в 11:58 (18:58 по мск).

На встрече 16 июня в Женеве Владимир Путин и Джо Байден, президенты России и США, договорились о взаимном возвращении послов. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, ранее заявляла, что Антонов, вероятно, проведет следующую рабочую неделю уже в Вашингтоне.

Как сообщил посол РИА Новости, у него уже запланированы несколько встреч в столице США, и он готов приступить к работе.

Ранее отмечалось, что посол России Анатолий Антонов вылетел в США.

Напомним, что в апреле, после обострения российско-американских отношений, посол России покинул США для консультации, а в следующем месяце Джон Салливан, американский представитель дипломатической миссии, также вернулся на родину. 19 июня он заявил, что собирается вернуться в Россию.

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