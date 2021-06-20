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Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон

Илья Ашуров

Политика

Посол России в США Анатолий Антонов возвращается в Вашингтон. Об этом стало известно в воскресенье, 20 июня.

По словам Антонова, он настроен оптимистично. Во многом это связано с прошедшей в Женеве встречей между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Результаты этого саммита, по мнению посла, предполагают выстраивание конструктивных и равноправных отношений между странами.

Антонов отметил, что уже в ближайшее время у него назначены встречи, а в будущем предстоит большая работа, передает РИА Новости.

Напомним российско-американские отношения обострились после резонансного интервью, в котором Джо Байден сделал ряд нелицеприятных заявлений в отношении РФ. После этого российский посол Анатолий Антонов вернулся из США в Москву, чтобы в ходе встреч в Министерстве иностранных дел РФ и других ведомствах обсудить пути выправления российско-американских связей.

Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве в среду, 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

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