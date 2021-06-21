Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посол Антонов прибыл в дипмиссию РФ в Вашингтоне

Юлия Курганова

Политика
Посол Антонов прибыл в дипмиссию РФ в Вашингтоне
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в воскресенье, 20 июня, прибыл в дипломатическую миссию в Вашингтоне.

Машина высокопоставленного дипломата проехала через ворота посольства, передает РИА Новости.

На встрече 16 июня в Женеве Владимир Путин и Джо Байден, президенты России и США, договорились о взаимном возвращении послов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Антонов, вероятно, проведет следующую рабочую неделю уже в Вашингтоне.

Ранее отмечалось, что посол РФ Анатолий Антонов вылетел в США.

Напомним, что в апреле, после обострения российско-американских отношений, посол России покинул США для консультации, а в следующем месяце Джон Салливан, американский представитель дипломатической миссии, также вернулся на родину. 19 июня он заявил, что собирается вернуться в Россию.

Читайте также:
СШААнатолий Антоновпосол России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте