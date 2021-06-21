Посол Антонов прибыл в дипмиссию РФ в Вашингтоне

Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в воскресенье, 20 июня, прибыл в дипломатическую миссию в Вашингтоне.

Машина высокопоставленного дипломата проехала через ворота посольства, передает РИА Новости.

На встрече 16 июня в Женеве Владимир Путин и Джо Байден, президенты России и США, договорились о взаимном возвращении послов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Антонов, вероятно, проведет следующую рабочую неделю уже в Вашингтоне.

Ранее отмечалось, что посол РФ Анатолий Антонов вылетел в США.

Напомним, что в апреле, после обострения российско-американских отношений, посол России покинул США для консультации, а в следующем месяце Джон Салливан, американский представитель дипломатической миссии, также вернулся на родину. 19 июня он заявил, что собирается вернуться в Россию.