«Легкие промывают»: пиар-менеджер певицы MакSим рассказала о ходе ее лечения

Фото: instagram/maksimartist

Певица MакSим (настоящее имя Марина Абросимова — прим. «ВМ») все еще находится в искусственной коме. Об этом рассказала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

— Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают, — цитирует слова Богушевской Звезда.

Напомним, о госпитализации МакSим стало известно 15 июня после ее выступления в Казани. У артистки выявили 40-процентное поражение легких, при этом тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Позже врачи подключили певицу к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.