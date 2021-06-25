Возлюбленный Макеевой признался в изменах экс-супруге во время брака

Фото: instagram/makeevan

Предприниматель Роман Мальков пришел вместе с женой, актрисой Анастасией Макеевой, и экс-супругой, художницей Светланой Мальковой, на передачу «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Во время съемок он признался, что во время брака изменял бывшей жене, когда они еще были официально расписаны. Рядом сидел старший сын предпринимателя Андрей.

— Мы практически сразу стали спать в разных спальнях. Так принято было. Да, у меня были отношения с другой женщиной. Это была даже не измена — это была попытка построить отношения, — рассказал Мальков.

Также он заявил, что бывшая жена не дает ему общаться с детьми, а та в ответ обвинила его в неуплате алиментов.

Напомним, что Роман и Светлана Мальковы прожили в браке 17 лет. У них трое общих сыновей и дочь. Старший сын Андрей живет с отцом и мачехой в России и не очень хорошо относится к матери.

— Ты не мама, — сказал он Светлане Мальковой в эфире той же программы.

Макееву он при этом называет «любимой мачехой».

Еще трое детей живут с матерью в Словении. Суд после развода пары назначил алименты на каждого ребенка. По словам бывшей супруги, Мальков отказывается их платить.

Макеева и Малькова осыпают друг друга колкостями в социальных сетях. Актриса обвиняла экс-супругу мужа в подстрекательстве подписчиков и в том, что она «объявила войну» Малькову и не дает ему общаться с детьми.

Художница в свою очередь призывала своих подписчиков дружно думать о том, «как убрать такую звезду с экранов», назвала Макееву «позором страны» и намекнула на то, что их брак с бизнесменом счастливым не будет. Их закулисная встреча с Макеевой во время съемок программы, по словам Мальковой, и вовсе закончилась дракой.