Движение поездов на салатовой ветке ввели в график после падения человека на пути

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Движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро ввели в график. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Изменение движение поездов произошло на южном участке указанной линии из-за человека на путях.

В настоящее время движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «ВМ» сообщала об аналогичном случае. Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро. Инцидент произошел на станции «Павелецкая». Движение на участке было затруднено. В результате происшествия человек погиб.