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Человек упал на пути на станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро

Илья Ашуров

Происшествия
Человек упал на пути на станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро временно были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Изменение движение поездов произошло на южном участке указанной линии.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время движение поездов вводится в график.

Ранее «ВМ» сообщала об аналогичном случае. Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро. Инцидент произошел на станции «Павелецкая». Движение на участке было затруднено. В результате происшествия человек погиб.

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