Андрей Бочкарев сообщил о завершении монтажа эскалаторов на станции «Терехово»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Монтаж всех шести эскалаторов на станции «Терехово» западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро полностью завершен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, монолитные конструкции на станции готовы уже на 99 процентов. Кроме того, гранитный пол в пассажирских зонах уложен на 64 процента.

Генеральный директор холдинга, который выступает оператором программы развития московского метро, Юрий Кравцов, в свою очередь, рассказал, что в настоящее время идут активные работы на поверхности в зоне строительства станции.

На одном из пешеходных переходов специалисты уже начали монтировать несущие металлоконструкции павильонов.

Напомним, в составе западного участка Большой кольцевой линии уже открыты станции метро «Мневники» и «Народное ополчение». Строительные работы на станции «Терехово» планируется завершить до конца текущего 2021 года.