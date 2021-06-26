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Андрей Бочкарев сообщил о завершении монтажа эскалаторов на станции «Терехово»

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев сообщил о завершении монтажа эскалаторов на станции «Терехово»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Монтаж всех шести эскалаторов на станции «Терехово» западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро полностью завершен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, монолитные конструкции на станции готовы уже на 99 процентов. Кроме того, гранитный пол в пассажирских зонах уложен на 64 процента.

Генеральный директор холдинга, который выступает оператором программы развития московского метро, Юрий Кравцов, в свою очередь, рассказал, что в настоящее время идут активные работы на поверхности в зоне строительства станции.

На одном из пешеходных переходов специалисты уже начали монтировать несущие металлоконструкции павильонов.

Напомним, в составе западного участка Большой кольцевой линии уже открыты станции метро «Мневники» и «Народное ополчение». Строительные работы на станции «Терехово» планируется завершить до конца текущего 2021 года.

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