Юрист разъяснил сообщения о «больничных выплатах» в 55 тысяч рублей

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Сообщения о том, что размер оплаты больничных листов по уходу за детьми превысит 55 тысяч рублей, не совсем корректны. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Напомним, в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ввести стопроцентную оплату больничных листов по уходу за детьми в возрасте до семи лет включительно вне зависимости от трудового стажа.

Министерство труда РФ уточнило, что больничные листы по уходу за детьми будут оплачиваться по новому порядку с 1 сентября. При этом от родителей не потребуется оформлять дополнительные документы, достаточно только больничного листа — Фонд социального страхования сам рассчитает выплаты.

Петропольский рассказал, что пресловутые 55 208 рублей, на которые якобы могут претендовать все граждане при оплате детских больничных, являются размером среднего заработка граждан РФ, который был рассчитан на основе данных Росстата. Это не означает, что каждый россиянин получит именно такую сумму.

В Министерстве труда и социального развития РФ дополнительно разъяснили, что в каждом случае выплаты по больничному листу будут определяться индивидуально, исходя из размера средней заработной платы конкретного работника, рассказал юрист агентству «Прайм».