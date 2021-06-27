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Более четырех тысяч пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Михаил Алимов

Город
Более четырех тысяч пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве за сутки вылечились от коронавируса 4018 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

— В Москве выявлено 6723 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1761 человек, скончались 114 пациентов, — говорится в сообщении.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключен 731 человек. Вылечились за сутки 4018 пациентов. Всего за период пандемии в столице вылечились 1 143 858 человек. Оперштаб напоминает, что записаться на вакцину от COVID-19 можно в одной из ста городских поликлиник, а также в павильонах «Здоровая Москва».

Более четырех тысяч пациентов вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе ежедневно госпитализируют около двух тысяч пациентов с COVID-19. По словам главы города в пятницу, 25 июня, на вакцинацию от коронавируса записались 86 тысяч человек.

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