Более четырех тысяч пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве за сутки вылечились от коронавируса 4018 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

— В Москве выявлено 6723 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1761 человек, скончались 114 пациентов, — говорится в сообщении.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключен 731 человек. Вылечились за сутки 4018 пациентов. Всего за период пандемии в столице вылечились 1 143 858 человек. Оперштаб напоминает, что записаться на вакцину от COVID-19 можно в одной из ста городских поликлиник, а также в павильонах «Здоровая Москва».

Фото: Оперштаб

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе ежедневно госпитализируют около двух тысяч пациентов с COVID-19. По словам главы города в пятницу, 25 июня, на вакцинацию от коронавируса записались 86 тысяч человек.