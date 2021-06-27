Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить период действия льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В тексте поручения указано, что процентная ставка по жилищному кредиту на покупку жилья на первичном рынке не должна превышать семи процентов годовых. При этом максимальный размер кредита не должен превышать трех миллионов рублей.

Также президент дал указание расширить ипотечную программу для семей, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года. Этим семьям должны предоставлять жилищный кредит по ставке шесть процентов годовых. Также такие семьи имеют право на рефинансирование ранее выданного займа. В обоих случаях сумма кредита не должна превышать шести миллионов рублей во всех регионах России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей: в них эта сумма составляет 12 миллионов рублей, передает РИАМО.

Ранее Владимир Путин заявил, что государственную программу льготной ипотеки необходимо продлить во всех регионах России до 1 июля 2022 года с увеличением ставки до семи процентов. По словам президента, программу нельзя останавливать резко, несмотря на то что она носила временный антикризисный характер.

Напомним, в 2020 году в России заработала программа льготной ипотеки для новостроек по ставке до 6,5 процента. В октябре прошлого года действие проекта продлили до 1 июня 2021 года.