Троих офицеров ФСБ арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

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Гарнизонный военный суд арестовал на два месяца троих офицеров 6-го отдела управления авиации ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве. Под стражей оказались Юрий Кравченко, его заместитель Артем Сохин и один из офицеров этого подразделения Сергей Романов.

Всем троим военнослужащим предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудники спецслужбы проходят по делу, которое связано с хищением 63 499 600 рублей. По версии следствия, в 2017–2019 годах они подписали контракты с фирмой «АсСтрой», которая занимается поставкой техники и оборудования воинским частям. Данная компания должна была поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, но эти обязательства не были выполнены.

Уголовное дело изначально было возбуждено 14 июля 2020 года следователями МВД Республики Коми. А через неделю военный следственный отдел СКР по Воркутинскому гарнизону начал расследование по этим же фактам. В начале 2021 года эти дела были объединены в одно производство, после чего на днях офицеров ФСБ задержали.

Сами арестованные военнослужащие свою вину отрицают. Согласно их версии, все условия контракта были выполнены, и сборно-разборный складской комплекс, деньги на который следствие считает украденными, построен и функционирует, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве. Следствие ходатайствовало в Хорошевском суде об аресте замдиректора по статье о мошенничестве при получении выплат. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.