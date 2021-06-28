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Коттедж загорелся в подмосковном Подрезково из-за удара молнии

Михаил Алимов

Происшествия
Коттедж загорелся в подмосковном Подрезково из-за удара молнии
Фото: mos.ru/Максим Денисов

В подмосковном Подрезкове загорелся коттедж после удара молнии. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в МЧС России.

Молния ударила в дом, находящийся в подмосковном Подрезково, после чего загорелась кровля строения. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По данным ведомства, пострадавших нет. Пожар в коттедже локализован, сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о трансформаторной подстанции в Щелкове, загоревшейся после удара молнии. По данным экстренных служб, из-за происшествия никто не пострадал.

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