Очень хочется на море: москвич искупался в огромной луже в столице
Мужчина поплавал в огромной луже, которая появилась на проезжей части в столице после сильного ливня в понедельник, 28 июня. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
— Когда очень хочешь на море, — подписали авторы ролик.
Судя по кадрам, москвич поплавал на территории Третьего транспортного кольца. Он не испугался дождя и устроил «заплыв» в одних шортах.
Напомним, городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды. До конца дня в столице ожидаются дождь, гроза с ливнем и град.
Как сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, работа городского транспорта в некоторых районах города нарушена из-за подтопления и упавших деревьев. Некоторые участки рекомендуется объезжать.
Проблемы возникают не только у тех, кто за рулем. Так, некоторые москвичи предпочли передвигаться вплавь. А в Раменском районе из-за сильного ливня рухнул строительный кран.
Между тем москвичи на протяжении всего дня снимают происходящее на видео и делятся впечатлениями в социальных сетях. «Вечерняя Москва» выбрала самые эффектные и запоминающиеся кадры.