Очень хочется на море: москвич искупался в огромной луже в столице

Фото: Telegram.com / Новости Москвы

Мужчина поплавал в огромной луже, которая появилась на проезжей части в столице после сильного ливня в понедельник, 28 июня. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

— Когда очень хочешь на море, — подписали авторы ролик.

Видео: Telegram.com / Новости Москвы

Судя по кадрам, москвич поплавал на территории Третьего транспортного кольца. Он не испугался дождя и устроил «заплыв» в одних шортах.

Напомним, городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды. До конца дня в столице ожидаются дождь, гроза с ливнем и град.

Как сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, работа городского транспорта в некоторых районах города нарушена из-за подтопления и упавших деревьев. Некоторые участки рекомендуется объезжать.

Проблемы возникают не только у тех, кто за рулем. Так, некоторые москвичи предпочли передвигаться вплавь. А в Раменском районе из-за сильного ливня рухнул строительный кран.

Между тем москвичи на протяжении всего дня снимают происходящее на видео и делятся впечатлениями в социальных сетях. «Вечерняя Москва» выбрала самые эффектные и запоминающиеся кадры.