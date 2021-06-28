Движение трамваев восстановили в Москве после ливня

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Арбатская Карта всех событий

Движение трамваев восстановили в столице после непогоды. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Напомним, из-за сильного дождя и образовавшегося потопа задерживались трамваи на Волочаевской улице, Загородном шоссе, Живописной улице в районе проспекта Маршала Жукова, а также в Костомаровском переулке.

Также в ведомстве добавили, что проблемы с движением поездов на Филевской линии столичного метрополитена решены. Теперь они ходят по графику.

Напомним, городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды. До конца дня в столице ожидаются дождь, гроза с ливнем и град.

Ранее пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщала, что работа городского транспорта в некоторых районах города нарушена из-за подтопления и упавших деревьев.

Между тем москвичи на протяжении всего дня снимают происходящее на видео и делятся впечатлениями в социальных сетях. Редакция «Вечерней Москвы» выбрала самые эффектные и запоминающиеся кадры.