СМИ: Чехия потребовала от России компенсацию после взрывов во Врбетице

Фото: pixabay.com

Чешские власти потребовали от России около 25,5 миллиона евро (650 миллионов крон) в качестве компенсации ущерба после взрывов во Врбетице. Об этом сообщает издание idnes.cz в понедельник, 28 июня.

Заместитель главы МИД страны Мартин Смолек передал послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с данным требованием, отмечает издание. Дипломат также заявил, что включение Праги в список «недружественных стран» является нарушением международного права.

Согласно законопроекту МВД Чехии, 350 миллионов крон направят муниципалитетам и области, а 300 миллионов — отдельным людям.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.