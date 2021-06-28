Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Чехия потребовала от России компенсацию после взрывов во Врбетице

Иван Юминов

Политика
СМИ: Чехия потребовала от России компенсацию после взрывов во Врбетице
Фото: pixabay.com

Чешские власти потребовали от России около 25,5 миллиона евро (650 миллионов крон) в качестве компенсации ущерба после взрывов во Врбетице. Об этом сообщает издание idnes.cz в понедельник, 28 июня.

Заместитель главы МИД страны Мартин Смолек передал послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с данным требованием, отмечает издание. Дипломат также заявил, что включение Праги в список «недружественных стран» является нарушением международного права.

Согласно законопроекту МВД Чехии, 350 миллионов крон направят муниципалитетам и области, а 300 миллионов — отдельным людям.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Читайте также:
Россиявыплата компенсацийЧехия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Все мнения
О проекте